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المتهم بقتل شقيق زوجته بالسلام يمثل الجريمة أمام النيابة

الأحد، 07 أبريل 2019 12:19 م
المتهم بقتل شقيق زوجته بالسلام يمثل الجريمة أمام النيابة جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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اصطحبت نيابة السلام، المتهم بقتل شقيق زوجته بالسلام لتمثيل جريمته بمدينة السلام.
 
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته صباح اليوم الأحد، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.
 
وانتقل فريق من النيابة، لمعاينة موقع مقتل عامل لقى مصرعه ضحية خلافات أسرية بين شقيقته وزوجها بالسلام.
 
وترجع الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد بمقتل "أحمد م" علي يد زوج شقيقته، وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهم وانتهت علي أثرها بمقتله، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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