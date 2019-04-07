video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الجيش الليبى: عملية (طوفان الكرامة) مستمرة ولا تضييع للوقت

الأحد، 07 أبريل 2019 01:11 ص
المتحدث باسم الجيش الليبى: عملية (طوفان الكرامة) مستمرة ولا تضييع للوقت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري "إن عملية (طوفان الكرامة) في طرابلس مستمرة ، وتجاوزنا مرحلة التصريحات".

 

جاء ذلك ردا على كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، تعقيبا على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

 

وأضاف المسماري ، في تصريح خاص لقناة (الحدث) الليلة ، " حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة ، والسراج تحاشى دائما التوقيع على أي اتفاق مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر من ذلك على مراوغات السراج" ، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة وستكون معركة هامة ومصيرية.

 

وكان اللواء أحمد المسماري قد أكد ، في مؤتمر صحفي في وقت سابق ، أن هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اخبار ليبيا اليوم ..نائب مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: الأزمة الليبية لن تحل إلا سياسيا

مجلس الأمن يؤكد دعمه لجهود أمين عام الأمم المتحدة لتسوية الوضع فى ليبيا

الخارجية الروسية : مستعدون لاستخدام امكانياتنا السياسية لدعم التسوية في ليبيا

مجلس الأمن يدعو إلى وقف العمليات العسكرية فى ليبيا

ليبيا

المسمارى

حفتر

طوفان الكرامة




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة