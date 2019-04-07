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الأحد، 07 أبريل 2019 11:57 م
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المئات يتظاهرون فى مونتريال ضد مشروع قانون يحظر "الشعارات الدينية"

الأحد، 07 أبريل 2019 11:02 م
المئات يتظاهرون فى مونتريال ضد مشروع قانون يحظر "الشعارات الدينية" مظاهرات فى كندا
مونتريال /أ ش أ/
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احتشد المئات من الكنديين فى وسط مدينة مونتريال بمقاطعة "كيبيك" عصر اليوم الأحد للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه منع شريحة كبيرة من العاملين فى الإدارات العامة، يحظر "الشعارات الدينية".

ويُلزم مشروع القانون الموظفين الذين يتسلمون مسؤوليات فى مواقع سلطة بـ "ممارسة مهامهم بوجه مكشوف".

وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بأيديهم "كيبيك ليست فرنسا ، فليعيش الفرق!". وتجمع المتظاهرون بجوار محطة مترو "بيرى يوكام" قبل السير فى شارع "ريني-ليفيسك"، فى أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الفعاليات التى تم تنظيمها منذ طرح مشروع القانون فى أواخر مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقر هذا القانون، الذى يطبق على الشرطة والمعلمين وآخرين فى مراكز إدارية، فى يونيو القادم، مع احتفاظ حكومة فرنسوا لوجو بالغالبية فى برلمان المقاطعة.

لكن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو سارع إلى انتقاد هذا المشروع، قائلا: "بالنسبة لي، من غير المعقول أن يشرع مجتمع حر التمييز ضد أى كان بسبب ديانته".

وأبدت العديد من الجماعات السياسية معارضتها لمشروع القانون، باعتبار أنه سيقلل من الحريات الدينية فى المقاطعة.

ولم تصدر حكومة الإقليم قائمة شاملة بجميع الشعارات الدينية التى سيتم حظرها بموجب القانون، لكنها ستشمل القبعات والحجاب.

وأعربت بلديات الضواحى فى منطقة مونتريال عن معارضتها لمشروع القانون، الذى يأتى بعد قانون أقرته "كيبيك" يمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء غطاء للوجه.

 


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مونتريال

مشروع حظر الشعارات الدينية

الشعارات الدينية




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