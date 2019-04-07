"الصيادلة" تدعو فرعياتها لاجتماع طارىء غدا لبحث مستجدات فرض الحراسة

كتبت آية دعبس

دعت النقابة العامة للصيادلة فرعياتها إلى اجتماع طارىء غدا الأحد الموافق 7 إبريل فى الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة بجاردن سيتى لبحث أخر مستجدات فرض الحراسة القضائية على النقابة.

وأكدت نقابة الصيادلة على أهمية حضور الاجتماع كما دعت النقابة المرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية، إضافة إلى نشطاء الصيادلة للمشاركة بالاجتماع لعرض أرائهم ومقترحاتهم .

واجتمعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عطية أمس السبت مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، لمناقشة إجراءات سير العملية الانتخابية.