السجن 10 سنوات لعاطل لقيامة بسرقة المواطنين بالإكراه بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بالسجن 10 سنوات لـ"محمد .ا.ك" وذلك لقيامة بسرقة المواطنين بالإكراه بمركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا بالقبض على "محمد .ا.ك"وذلك لقيامة بسرقة المواطنين بالاكراه بمركز شرطة قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.