الرى: 23 مليون جنيه أعمال جارى تنفيذها بالقليوبية فى الخطة الاستثمارية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن الأعمال التى تقوم الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بتنفيذها فى مختلف مجالات الموارد المائية والرى، من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات وحسماً لشكاوى الأهالى والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وترشيد الاستخدام على المستوى القومي الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات.

قال المهندس علاء عبد السلام - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية قامت خلال العام المالي الحالي بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الخطة الاستثمارية والأعمال على مستوى مختلف قطاعات الوزارة بالقليوبية بتكلفة اجمالية بلغت 10.8مليون جنيه. في حين جاري تنفيذ أعمال بقيمة23.300مليون جنيه

وأضاف علاء بأنه في مجال الخطة الإستثمارية بلغت تكلفه ما تم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات بالادارة العامة لري القليوبية نحو 2.8 مليون جنيه .حيث تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد أعمال حديدية بدائرة هندسات ري (غرب بلبيس - مشتول السوق - شبين القناطر - قليوب) بتكلفة 2 مليون جنبه ، كما تم تم تنفيذ عملية انشاء سور من الحديد علي ترعة الشرقاوية خلف كوبري السكة الحديد بتكلفة نصف مليون جنيه تم تنفيذ عملية تعلية السور الموجود علي الطبيعة بمبني قنطرة حجز سرياقوس بتكلفة نحو 300 الف جنيه وجاري تنفيذ عملية احلال وتجديد كبارى بدائرة الادارة العامة لرى القليوبية بتكلفة 3مليون جنيه ، وكذلك جاري تنفيذ عملية احلال وتجديد للبوابات ومصبات نهايات الترع بتكلفة نحو 900 الف جنيه اضافة الى تغطية ترعه الخزان القديم بمدخل قرية الزمرونية وانشاء كوبري ك2.100 علي ترعه الخزان نحو 700 الف جنيه / وإنشاء سور علي ترعة الشرقاوية ك 7.800 بتكلفة 165 الف جنيه .

وفي مجال مشروعات الصرف أكد علاء أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بنحو 3 مليون جنيه شملت تنفيذ عمليه تعديل شبكه الصرف المغطي المتعارضه مع الطريق الاقليمي الدائري بدر السادات بهندسات صرف بنها -كفر شكر زمام 1696فدان وجاري تنفيذ مشروعات بنحو 10 مليون جنيه وتشمل عمليه انشاء سور حماية من الحديد والشبك علي جانبي مصرف بلبيس داخل قرية القلج في المسافه من ك 60.500حتي ك61.500 بطول 550متر من البرين إضافة الى عمليه تعديل المجمعات المتعارضه مع الطريق البديل الحر عقد (1) وأيضاً عمليه انشاء عدد 2 كوبري على مصرف بلبيس ك60.600وك 60.900 وعدد 1كوبري علي مصرف البركة ك 0.600

وأضاف وكيل الوزارة بالقليوبية بأن الإدارة العامة للتوسع الافقي لشرق الدلتا بالزقازيق قامت بتنفيذ حزمة من مشروعات التوسع الأفقي بتكلفة بلغت نحو (1) مليون جنيه شملت عملية تجريف الرياح التوفيقي من ك 9.450 حتي ك 17.00 كما يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 1.828400 مليون جنيه تضم عملية إنشاء كوبري مشاه ك 28.500 علي ترعه الشرقاوية .. لافتاً الى قيام الادارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بزفتي بالإنتهاء من تنفيذ عدد من الممشروعات بقيمة 4.3 مليون جنيه شملت أعمال الحماية بالقليوبية بالبر الايمن من ك 44.00 حتي ك46.00 بأماكن متفرقه ، وجاري تنفيذ أعمال بقيمة 700 ألف جنيه وتشمل تنفيذ عملية الاحجار والتكاسى بناحية المنشاه الكبري مركز كفر شكر بالقليوبية ك 68.00 بطول 185 متر ، كذلك تقوم الادراة العامة للمياه الجوفية بطنطا بتنفيذ اعمال بقيمة 5 مليون جنيه حيث يجري تنفيذ عملية توريد وتنفيذ الاعمال اللازمة لتوصيل الكهرباء لعدد11بئر جوفي انتاجي بمحافظة الشرقية ، وعملية توريد وتوصيل الكهرباء ل 10 بئر جوفي بمحافظة الشرقية