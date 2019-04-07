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الحركة العمالية اليهودية تقر مقترحا لحجب الثقة عن زعيم حزب العمال البريطانى

الأحد، 07 أبريل 2019 08:59 م
الحركة العمالية اليهودية تقر مقترحا لحجب الثقة عن زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى
لندن (رويترز)
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ذكرت قناة "سكاى نيوز"، أن الحركة العمالية اليهودية التابعة لحزب العمال البريطانى المعارض الرئيسى، وافقت اليوم الأحد على مقترح لحجب الثقة عن زعيم الحزب جيريمى كوربين بسبب أسلوب تعامله مع الشكاوى بشأن معاداة السامية.

ويواجه كوربين، المعروف بمناصرته لحقوق الفلسطينيين وأحد منتقدى الحكومة الإسرائيلية، اتهامات منذ وقت طويل بعدم التعامل مع مسألة معاداة السامية داخل حزبه.

وتخلى عدة أعضاء بالبرلمان عن عضوية حزب العمال هذا العام احتجاجا على ما وصفوه بتزايد المشاعر المعادية للسامية داخل الحزب وبسبب اعتراضهم على موقف الحزب من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد كوربين من قبل بإنهاء معاداة السامية داخل حزبه. وفى وقت سابق اليوم الأحد، دعت شامى تشاكرابارتي، كبيرة مسؤولى السياسات القانونية فى حزب العمال البريطاني، الحركة العمالية اليهودية إلى "الاستمرار فى حزب العمال والعمل على مواجهة العنصرية معا".

 

 


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