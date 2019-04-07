الجيش الأوغندى يعلن إنقاذ سائحة أمريكية بعد تعرضها للاختطاف داخل متنزه

كمبالا (رويترز)

قال الجيش الأوغندى، لرويترز اليوم الأحد، إنه أنقذ سائحة أمريكية، دون أن تصاب بأذى، بعد خطفها مع سائقها من داخل متنزه وطنى فى جنوب غرب البلاد.

وكان مسلحون خطفوا كيمبرلى سو إيندكوت (35 عاما) من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطنى قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية فى الرابع من أبريل الجارى، وطلب الخاطفون بعد ذلك فدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكى لإطلاق سراحها.

وقال البريجادير ريتشارد كاريماير المتحدث باسم الجيش الأوغندى لرويترز "تم تحديد مكانها وإنقاذها دون أن تصاب بأذى"، وقال أوفونو أوبوندو المتحدث باسم الحكومة الأوغندية على تويتر إنه جرى أيضا إنقاذ السائق جان بول.