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التحالف العربى ينفى مزاعم الحوثى باستهداف حى سكنى فى صنعاء

الأحد، 07 أبريل 2019 08:28 م
التحالف العربى ينفى مزاعم الحوثى باستهداف حى سكنى فى صنعاء تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض أ ش أ
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نفى المتحدث باسم التحالف العربى العقيد ركن تركى المالكى، مزاعم ميليشيات الحوثى باستهداف حى سكنى فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المالكى، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" بالعربية، مساء اليوم الأحد، إن العمليات العسكرية حاليا خارج العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تستغل الأحياء السكنية فى تصنيع طائرات وصواريخ باليستية، موضحا أنها تنشر ورشا لتصنيع الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار بين المدنيين.

وشدد على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها الرقابى بشأن الانتهاكات الحوثية، موضحا أن هناك مسئولية للأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات ميليشيات الحوثى للقوانين الدولية واتفاق الحديدة.

وواصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها الميداني، لليوم الثانى على التوالي، فى جبهة نهم شرقى العاصمة /صنعاء/ بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية كبدت الميليشيات الحوثية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

وكان الجيش اليمنى أعلن، أمس /السبت/ تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمى فى جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

 


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اليمن




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