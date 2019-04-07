التحالف العربى يقصف مواقعًا لميلشيا الحوثى فى صنعاء

عدن أ ش أ

جددت مقاتلات التحالف العربى غاراتها الجوية، اليوم الأحد ،على مواقع وأهداف لميلشيا الحوثى فى العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت بثلاث غارات جوية معسكر جربان بمديرية سنحان جنوبى العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة ميلشيا الحوثى مما أسفر تدمير مخازن للأسلحة إضافة إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، كانت تجهزهم لإرسالهم إلى جبهات القتال.

يتزامن ذلك مع تحليق مكثف ومنخفض لمقاتلات التحالف العربى فى سماء المدينة.