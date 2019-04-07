الأطباء: اتفقنا مع "الصحة" لإنهاء مشكلة مصروفات الدراسات العليا بالجامعات

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية، فى إنهاء مشكلة مصروفات الدراسات العليا، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بعد موافقتها على دعم الأطباء، مشيرة إلى أنه جارى عمل بروتوكولات تعاون بين الوزارة والجامعات.



وأشارت نجوى، إلى أن النقابة قدمت العديد من مشروعات القوانين لمجلس النواب، ومناقشتها مع وزارة الصحة، من أبرزها: قانون المسئولية الطبية، والمستشفيات الجامعية ومازال قيد المناقشة والتعديل، ومزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى مازالت المشارورات مستمرة بخصوصه مع مجلس النواب ووزارة الصحة، بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية، والذى عاد إلى البرلمان لإعادة صياغته، ومزاولة مهنة الطب، والذى تم إقراره مؤخرا.



وأكدت أن النقابة حريصة على دعم أعضائها، حيث تم زيادة الدعم المالى لعائلة الطبيب فى الكوارث من 25 ألف إلى 50 ألف جنيه، خلال الفترة الماضية.





