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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 07 أبريل 2019 11:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، فى مقدمتها بدء الرئيس السيسي جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار، واعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وتداعيات خسارة الأهلى من صن داونز بخماسية

1
 

الرئيس يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. و يفتتح مجمع "السيسى" فى العاصمة الغينية ويزور جامعة "عبد الناصر"

2
 

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 894

 

3
 

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بداية من 19 - 30 مايو

 

4
 

تفعيل الضبطية القضائية لمراقبة الوحدات السكنية بعد تسليمها للحاجزين

 

5
 

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين

 

6
 

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

 

7
 

مصرع تلميذ سقط فى بيارة صرف صحى داخل مدرسة بالغربية

 

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الجيش الليبى يواصل معركة دك حصون مليشيات طرابلس ويطوق أحياء العاصمة

 

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الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

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الخطيب يجتمع مع لاسارتي لبحث أسباب خماسية صن داونز

 


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