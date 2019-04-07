استجابة لـ"اليوم السابع".. تطهير بالوعات بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

استجاب السعيد رخا، رئيس حى الضواحى، لما نشره "اليوم السابع" يوم الخميس 4 أبريل تحت عنوان "اضبط مخالفة.. مياه الصرف والقاذورات تحاصر سكان الضواحى ببورسعيد" بمنطقة فاطمة الزهراء وسط تجاهل الجهات المعنية لشكاوى المواطنين، ومن ثم قام الحى بحملة موسعة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات وتطهير المناور وتسليك بالوعات الصرف وكسح المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه ناشد رئيس الحى سكان المنطقة عدم إلقاء القمامة والمخلفات فى مناور العمارات، ووضعها فى الصناديق المخصصة لها، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة ورصد أى مخالفات أو سلوكيات تضر بالبيئة، حافظا على الصحة العامة.