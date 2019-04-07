إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية

كييف /أ ش أ/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الأحد، النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتى أظهرت تقدما كبيرا للممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى على حساب الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو، موضحة أن جولة إعادة ستقام بين المرشحين يوم 21 من الشهر الجاري.

ووفقا لما نشرت وكالة "يونيان" الإخبارية الأوكرنية، فقد أظهرت البيانات التى عرضتها اللجنة حصول زيلينسكى على نسبة قدرها 24ر30% من الأصوات مقابل 95ر15% لبوروشينكو، وبلغت نسبة المشاركة نحو 64% من إجمالى من لهم حق التصويت.

فيما أوضحت اللجنة أن جولة الإعادة بين المرشحين صاحبى العدد الأكبر من الأصوات ستجرى فى 21 من أبريل الجارى.