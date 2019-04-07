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إصابة طالب بطلق نارى بمشاجرة للخلاف على قطعة أرض بالخانكة

الأحد، 07 أبريل 2019 11:28 ص
إصابة طالب بطلق نارى بمشاجرة للخلاف على قطعة أرض بالخانكة اسعاف -ارشيفيه
القليوبية- نيفين طه
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أصيب طالب بطلق نارى إثر مشاجرة مع عاطل وصاحب مكتب تقسيم أراضى للخلاف علي شراء قطعة أرض بدائرة مركز الخانكة، تم التخفظ علي المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شىريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بتلقيه إشارة من مستشفي قليوب التخصصى بوصول المدعو "محمد . س.ع" 18 سنة، طالب ومقيم زاوية النجار– دائرة مركز شرطة قليوب، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن برش خرطوش .
 
وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم المدعو "سالم . ع. س" 40 سنة، ومقيم دائرة مركز قليوب، بإحداث إصابته بسلاح ناري بندقية خرطوش، لوجود خلاف بينهما علي شراء قطعة أرض بناحية عزبة حسيب – دائرة مركز شرطة الخانكة.
 
وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم سالف الذكر و"أحمد .خ" 28 سنة، صاحب مكتب تقسيم أراضي ومقيم عزبة حسيب – دائرة مركز الخانكة،علي أثر وجود خلافات علي شراء قطعة أرض بذات الناحية.
 
وقام علي أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة المجني عليه وفر هارباً .
 
وتمكن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط طرفي المشاجرة، وتم بإرشاد المتهم ضبط سلاح نارى، بندقية خرطوش ماركة شوت جن، المستخدمة في الواقعة، وفرد خرطوش وتم التحفظ عليهما. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6767 جنح مركز شرطة الخانكة لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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