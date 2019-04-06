CNN: أوروبا لن تعود كما كانت حتى لو تم إلغاء بريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن أوروبا لن تعود كما كانت أبدا بعد بريكست، بل لن تعود حتى لو تم إلغائه.

وأشارت الشبكة إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى ستشارك الأسبوع الجارى فى قمة للاتحاد الأوروبى لتحديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ونتيجة هذا الاجتماع تظل معلقة فى الهواء. لكن لن يعود أى شىء كما كان من قبل. فقد امتص البريكست الكثير من الأكسجين من السياسات الأوروبية.

ويزعم قادة ومسئولو الاتحاد الأوروبى أنهم سئموا من بريكست، وأن أوروبا لديها أجندتها الخاصة لتمضى فيها. لكن يظل بريكست هو الحدث الرئيسى، وقال أحد المصادر الأوروبية أنهم أمضوا مزيد من الوقت يفكرون فى هذه القضية أكثر من أى شىء آخر، وهذه ليست طريقة للعيش.

وحتى لو تم إلغاء بريكست، فإن الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يتظاهر بأن السنوات الثلاث الأخيرة لم تحدث، ولا أن يتجاهل أسباب حدوثه.

ويرى روب فورد أستاذ العلوم السياسية بجامعة مانشستر إن سلسلة جديدة من الانقسامات ظهرت عبر أوروبا ويشمل هذا التعليم والهوية الوطنية والهجرة والتعددية الثقافية والقيم الاجتماعية.

ولفتت "سى إن إن"، إلى إن الاستياء من الاتحاد الأوروبى سمح بصعود الشعبويين من اليمين واليسار وتحقيق مكاسب انتخابية منذ عام 2016 مثلما حدث فى فرنسا مع وصول مارين لوبان للمرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل أن تخسر أمام ماكرون، بينما عانى حزب ميركل فى ألمانيا من خسائر لصالح اليمين المتطرف.