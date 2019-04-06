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وزير الخارجية الفرنسى: حان الوقت لانهاء الوضع المعقد حول بريكست

السبت، 06 أبريل 2019 07:12 م
وزير الخارجية الفرنسى: حان الوقت لانهاء الوضع المعقد حول بريكست جان-إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسى
باريس أ ش أ
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قال وزير الخارجية الفرنسى جان-إيف لودريان، اليوم السبت، إن الوقت حان لينتهى الوضع المعقد حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، معتبرا أنّه يتوجب على البريطانيين عرض وسائل للخروج من هذا الوضع "سريعاً جداً".

وأضاف لودريان - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إنه "لا يمكن أن يستمر (وضع) بريكست إلى ما لا نهاية. فى وقت ما، ثمة مخرج" ، مشيرا إلى أنه من المهم أن يحدد لنا البريطانيون سريعاً جداً كيف ينوون الخروج من هذه الأزمة، مطالبا المملكة المتحدة أن تقدّم خطة تبرر طلب التمديد هذا، على أن تستبق هذه الخطة أيضا دعما سياسيا واضحا وذا مصداقية .

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد طلبت - أمس - إرجاءً جديداً لموعد الخروج. فبعدما كان محدداً بالأساس فى 29 مارس قبل تأجيله 12 أبريل، ترغب المسؤولة المحافظة فى مهلة جديدة، حتى 30 يونيو.

وتسعى لندن - حاليا - إلى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة ببريكست، إضافة إلى مقترحات تقدّم بها نواب.

 


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