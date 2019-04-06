وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يبحثون التسلل الإلكترونى والعنف الجنسى

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع نظرائه من نادي الدول الغنية في مدينة دينار الفرنسية اليوم السبت (6 أبريل ) في ثاني أيام محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع إذ ركزت جلستهم على قضيتي التسلل الإلكتروني والعنف الجنسي.

ويشارك في هذا الاجتماع السنوي وزراء خارجية بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وبحث الوزراء سبل مواجهة التدخل في شؤون الدول الديمقراطية عبر التسلل الإلكتروني والعنف الجنسي في قارة أفريقيا.

وخيم على أعمال هذا الاجتماع غياب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكن المسؤولين سعوا إلى التهوين من شأن عدم حضوره، كما غادر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مساء أمس الجمعة (5 أبريل ).