video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يبحثون التسلل الإلكترونى والعنف الجنسى

السبت، 06 أبريل 2019 05:00 م
وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يبحثون التسلل الإلكترونى والعنف الجنسى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
أ ش أ
إضافة تعليق

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع نظرائه من نادي الدول الغنية في مدينة دينار الفرنسية اليوم السبت (6 أبريل ) في ثاني أيام محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع إذ ركزت جلستهم على قضيتي التسلل الإلكتروني والعنف الجنسي.

ويشارك في هذا الاجتماع السنوي وزراء خارجية بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وبحث الوزراء سبل مواجهة التدخل في شؤون الدول الديمقراطية عبر التسلل الإلكتروني والعنف الجنسي في قارة أفريقيا.

وخيم على أعمال هذا الاجتماع غياب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكن المسؤولين سعوا إلى التهوين من شأن عدم حضوره، كما غادر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مساء أمس الجمعة (5 أبريل ).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير داخلية فرنسا: لن نعيد المقاتلين من سوريا والرأى العام لن يملى علينا قرارات

حكومة فرنسا تنتفض من جديد أمام كابوس عودة المقاتلين الأجانب.. وزير الداخلية: لن ننظر عودتهم أو حتى أبنائهم.. وويزرة العدل: لن نعيد إلا "حالات فردية" وبعد دراستها.. و"يوروبول" تنتقد: سينفذون هجمات حال عودتهم

فرنسا

امريكا

بريطانيا




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة