نائب محافظ أسوان يشهد تكريم 200 طفل من حفظة القرآن

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

شهدت اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، مساء اليوم السبت، احتفالية تكريم ٢٠٠ طفل من حفظة القرآن الكريم، والتى أقيمت فى إحدى القاعات الخاصة بمدينة كوم أمبو.

وخلال الاحتفالية، التى بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف السلام الوطنى، تم تكريم الأطفال بتسليمهم شهادات تقدير وسط زغاريد وتصفيق الحضور.

وحضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم صلاح هدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور فياض عبد المنعم المستشار الاقتصادى لمفتى الجمهورية، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين المساعد الدعوة والإعلام الدينى، ونائبا كوم أمبو، المستشار محمد سليم وأحمد سعد درويش، بالإضافة إلى حضور نحو 2000 من أهالى الأطفال المكرمين.