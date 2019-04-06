موجز 6.. هزيمة مذلة للأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسى، وهزيمة الأهلى التاريخية بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، والإعلان عن شروط مسابقة جديدة لاختيار أكثر 65 ألف معلم خلال أيام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، إلى 11.2 مليار دولار، خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.





قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه لا يمكنه تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية فى مصر، مؤكدا أنه يجرى التنسيق والتشاور حول الملف مع الجانب المصرى.

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم فحص جميع التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث تم فحص قرابة 7 آلاف تظلم، وثبت أن لبعضهم حقا، وسمحت الوزارة لهم بدخول الامتحان السبت الماضى.





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد أى تغيير فى تنسيق الدخول فى الجامعات، مشددًا على أن الصفين الثانى والثالث الثانوى تراكمية تحتسب درجات الطالب فى الدخول بالجامعة ضمن مجموع الثانوية التراكمية يؤدى الطالب 4 امتحانات يختار منهم أفضل درجات.

قال وزير الخارجية سامح شكرى أن نظيره الروسى سيرجي لافروف بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أوجه تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الروسى، مؤكدا أن جلسة مباحثات موسعة عقدت بين القاهرة وموسكو استعرض خلالها تفاصيل أوجه العلاقات الثنائية المتشعبة، وذلك لخدمة مصالح الشعبين وتعزيز النمو الإقتصادى فى مصر.





كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى دعم التمويل العقارى ، أنه سيتم طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الاسكان الاجتماعى خلال أيام.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق.





نظم اتحاد أصحاب المعاشات، بمقر حزب التحمع بوسط القاهرة احتفالية، بمناسبة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب استشكال الحكومة المقدم ضد حكم المحكمة الإدارية الذى قضى بصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2006، وباستعادة ديون أصحاب المعاشات لدى الحكومة، فضلا عن قراره بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه

تقرر مد فترة سداد تكاليف الحج حتى يوم الأربعاء 10/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية "البنك الأهلى المصرى – بنك القاهرة – بنك مصر)، ومكاتب هيئة البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين .





أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 7 متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك فى قضية "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

كانت محكمة جنح النقض، قضت فى 24 نوفمبر الماضى، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة فى اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبروده ليلا.

تلقى النادى الأهلى هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى وخسر بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل الجارى ولم يتحدد الملعب حتى الآن.