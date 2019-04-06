مصر بتتقدم بينا.. مصر تستثمر .. القضاء على البطالة بأكبر مناطق استثمارية فى الشرق الاوسط

المناطق الاستثمارية الجديدة من المشروعات القومية العملاقة التى ستساعد بشكل كبير على توفير وظائف عديدة والحد من البطالة للشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بإنشاء 4200 مصنع على مستوى الجمهورية، وفقا لاستراتيجية 2030.

مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، والمخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، والتى تقام على 69 ألف متر مربع لإقامة 177 وحدة صناعية، والتى تستهدف توفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، إلى جانب الانتهاء من كل التراخيص والمرافق، تيسيرا على المستثمرين للبدء فى العمل الفورى من انتهاء أعمال الإنشاءات فى المشروع.

وتم انشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية , والتى تم تخصيصها لصناعات الالمونيوم, وتم بناءها على مساحة 17 فدان , وتحتوى على 107 وحدة صناعية ومنشآت خدمية وإدارية ومرافق ، المنطقة الاستثمارية بالصف على مساحة 40.4 فدان مخصصة لأنشطة الصناعية والسياحية.