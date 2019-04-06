video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر بتتقدم بينا.. مصر تستثمر .. القضاء على البطالة بأكبر مناطق استثمارية فى الشرق الاوسط

السبت، 06 أبريل 2019 02:53 م
مصر بتتقدم بينا.. مصر تستثمر .. القضاء على البطالة بأكبر مناطق استثمارية فى الشرق الاوسط الرئيس السيسى
إضافة تعليق

المناطق الاستثمارية الجديدة من المشروعات القومية العملاقة التى ستساعد بشكل كبير على توفير وظائف عديدة والحد من البطالة للشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بإنشاء 4200 مصنع على مستوى الجمهورية، وفقا لاستراتيجية 2030.

مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، والمخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، والتى تقام على 69 ألف متر مربع لإقامة 177 وحدة صناعية، والتى تستهدف توفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، إلى جانب الانتهاء من كل التراخيص والمرافق، تيسيرا على المستثمرين للبدء فى العمل الفورى من انتهاء أعمال الإنشاءات فى المشروع.

وتم انشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية , والتى تم تخصيصها لصناعات الالمونيوم, وتم بناءها على مساحة 17 فدان , وتحتوى على 107 وحدة صناعية ومنشآت خدمية وإدارية ومرافق ، المنطقة الاستثمارية بالصف على مساحة 40.4 فدان مخصصة لأنشطة الصناعية والسياحية.

 


إضافة تعليق

السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة