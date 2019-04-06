مصادر أفغانية: مقتل 15 مسلحًا خلال العمليات الجوية والبرية الأخيرة

كابول /أ ش أ/

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية ، اليوم السبت ، مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا ، من بينهم 3 أعضاء فى شبكة حقانى ، خلال العمليات التى نفذت فى الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن هذه المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة على مسلحى حقانى فى إقليم خوست شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة.

وأشارت إلى أن 4 مسلحين تابعين لطالبان قتلوا إثر غارة جوية شنت فى إقليم هلمند، بينما قتل 5 آخرين فى غارة جوية مماثلة نفذت فى إقليم باكتياك.