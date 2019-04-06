مزراع بالشرقية لوزير الزراعة: "سعر أردب القمح عال و ربنا يبارك فى المحصول"

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، موجها حديثه لأحد مزراعى القمح بالشرقية، "إيه رأيك فى سعر أردب القمح السنادى يا إبراهيم"، ليرد المزراع : "الحمد لله ربنا يبارك، القمح السنادى احسن من سنه المحصول عالي، تعاملنا مع الصدأ برش المبيد مرتين بينهم 15 يوم" .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لحقول القمح بمنطقة كفر الهراوى بمركز الرقازيق، حيث اجرى معه حوار حول القمح و زراعته و مطالبات الفلاحين .

كان فى استقبال الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و قيادات الجهاز التنفيذي، و من المقرر أن يتفقد معهد صحة الحيوان بالزقازيق، و مشروع الدواجن "بيض المائدة" و مشروعات أخرى.

وأوضح المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع" ، أنه من المقرر ضمن الجولة تفقد حقول القمح، للإعلان عن بدء موسم الحصاد المقرر يوم 10 أبريل الجاري، مؤكد ان إجمالى مساحة المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم تبلغ 389 ألف و 690 فدان بزمام المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح والنزول للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول وإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لإستلام المحصول وسرعة نقلها وتخزينها بالشون والصوامع المخصصة لعملية التخزين بطريقة سليمة بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 543291 طن قمح بمراكز الزقازيق، ( القنايات ، ديرب نجم ، كفرصقر ، قصاصين الأزهار، فاقوس ، ههيا ، منيا القمح ، أبوحماد ، أبو كبير ، مشتول السوق ، الحسينية ، بلبيس.