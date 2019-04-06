مدير مركز الكبد بأسوان : 5 آلاف مريض تماثلوا للشفاء بعد علاجهم بالمجان

أسوان ندى سليم

قال الدكتور عز الصادق، مدير مركز الكبد بأسوان، إن المركز ساهم منذ افتتاحه فى مارس عام 2016 فى توفير العلاج المناسب لحوالى 7 الأف حالة مرضية متنوعة لأمراض الكبد فى أسوان، مضيفا أن5 آلاف مريض منهم قد تماثلوا للشفاء، مؤكدا أنه تم تجهيز المركز بتكلفة قدرت بنحو 11 مليون جنيه، موضحا ان المركز يضم 3 غرف كشف وصيدلية ومعمل متكامل وفيديو كونفرانس لمتابعة العمليات الجراحية والتشخيص مع الاستشاريين بالقاهرة والمنصورة، فضلا عن طابق اخر جارى تجهيزة للتوسع فى المركز.

وأشار مدير مركز الكبد بأسوان، خلال الإحتفال بتكريم رموز العمل الخيرى والعاملين بفرع مركز الكبد المصرى بأسوان، اليوم السبت، أن المركز يضم احدث التجهيزات الطبية واجهزة التحاليل والتشخيص المرضى منها جهاز السونار HD5 التراسونك وجهاز فيبرسكان لتشخيص الكبد وجهاز P.C.R لبيان كمية الفيروس الكبدى ، حيث من المقرر ان يستقبل المركز نحو 100 مريض يوميا، كما أعلن أنه سيضم المركز قسم إضافي لعلاج حالات الفشل الكلوى، والذى سيتم دعمه بماكينات للغسيل الكلوى، فى ظل إرتفاع اعداد مرضى الفشل الكلوي.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان،على الدور الحيوى لفرع المركز بأسوان فى مكافحة أمراض الكبد والفيروسات الكبدية، مع تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المتخصصة على مدار الثلاثة أعوام السابقة لخدمة مرضى فيروس c من أهالى أسوان ومختلف المحافظات المجاورة.

وقد أختتمت فعاليات الإحتفال بقيام اللواء سعيد حجازى بتكريم عدد من رموز العمل الخيرى والعاملين بالمركز تقديراً لجهودهم المخلصة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المركز بالجودة المطلوبة خلال الفترة الماضية .