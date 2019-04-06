محافظ كفر الشيخ يحيل 39 طبيبا وموظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 39 طبياً وموظفاً للتحقيق لتغيبهم وترك عدد منهم العمل دون سند قانونى، منهم 15 طبيباً وموظفاً بالوحدة الصحية بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ للتحقيق، من بينهم 10 أطباء، و5 إداريين للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كما أحال محافظ كفر الشيخ 14 موظفاً وطبيباً وصيدلياً بمستشفى إبشان التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، منهم 8 لتركهم العمل دون سند قانونى، 6 موظفين لتغيبهم عن العمل"، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق فى مخالفات مستشفى إبشان لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين.

كما أحال محافظ كفر الشيخ 4 موظفين بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة بيلا للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى، كما أحال محافظ كفر الشيخ، 6 موظفين بالإدارة البيطرية التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، منهم 2 موظفين لتركهم العمل دون سند قانونى، 4 موظفين لتغيبهم عن العمل، مكلفاً مدير عام الطب البيطرى، بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر استجاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لأهالى قرية أبو تمادة التابعة لمركز كفر الشيخ، بشأن شبكة الصرف الصحى، ورصف الطرق والشوارع بالقرية، مؤكداً انه سيتم البدء فى الأعمال فى يوليو 2019، والتى توقفت عقب ثورة يناير 2011، ولم يدرج المشروع فى خطة الهيئة لأعوام 2012، 2014،2013، لعدم توافر اعتمادات مالية لجميع القرى بالمحافظة، وتم استئناف العمل بالمشروع المالى 2014،2015، وتم تنفيذ 85% من خطوط الانحدار وتوقف العمل فى الخط الرئيسى بسبب اعتراض الأهالى على تنفيذ الخط القائم بنظام الحفر المكشوف.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشركة المنفذة بتكليف استشارى لإعداد الدراسة اللأزمة لتنفيذ الخط بطريقة حديثة بخلاف الحفر المكشوف، وتم تدبير الاعتماد اللازم للبدء فى تنفيذ الجزء المتبقى، وجار تجهيز ماكينة الدفع الموجه للبدء فى تنفيذ هذا الجزء، بالنسبة لخط الطرد تم تنفيذ 80%ٌ من الخط ومتبقى عداية خط الطرد ستنفذ بنظام الدفع الهيدروليكى أسفل سكة حديد كفر الشيخ وسيتم البدء فوراً استخراج التصريح من الجهة المختصة وتوفير الاعتمادات، وبخصوص محطة الرفع تم الانتهاء من الأعمال المدنية ومتبقى التشطيبات، بوخصوص الأعمال الكهروميكانيكية جار إعادة أعمال الطرح والترسية نظراً للزيادة الطارئة بأسعار المهمات الكهروميكانيكية نظراً لتحرير سعر الصرف.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المشروع تم إدراجه بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2018/2019، وتاريخ الانتهاء المنتظر ديسمبر 2019م.