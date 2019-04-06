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محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم عدة مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر

السبت، 06 أبريل 2019 07:46 ص
محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم عدة مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب اليوم السبت، عددا من المشروعات الخدمية بمدينة رأس سدر، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وفق ما صرح به على حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وأضاف رئيس المدينة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح مدخل المدينة ووضع حجر الأساس لمحطة تحلية البحر منحة كويتية، وافتتاح مركز تأهيل الاجتماعى، ونادى المرأة، كما يشهد ختام الأنشطة المدرسة التجريبية.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه سيتم توزيع تقسيم منطقة الشباب 200 متر وتوزيع هدايا عيد الأم بقرية رأس مسلة بمجمع المساعيد أ، كما سيقوم المحافظ بافتتاح تطوير مبنى مركز الشباب.

 

 


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