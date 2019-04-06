محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام احتفالاتهم بحديقة الفردوس ويكرم المتفوقين وحفظة القران

أسيوط - هيثم البدرى

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، المئات من الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالاتهم بيوم اليتيم خلال الاحتفالية التى أقامتها جمعية الأورمان بأسيوط، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بحديقة الفردوس لتكريم حفظة القران الكريم، وأسر الشهداء والطلاب المتفوقين من مختلف مدارس التربية والتعليم ضمن احتفالات المحافظة التى شهدتها أغلب المراكز .

حضر الاحتفال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى ومحمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وخالد شرقاوى مدير فرع جمعية الأورمان، ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمئات من الأطفال والشباب من مختلف الجمعيات والمؤسسات التعليمية .

بدأ المحافظ زيارته لحديقة الفردوس بتفقد احتفالات الأطفال والمسابقات الثقافية والترفيهية التى نظمتها الجمعيات الأهلية وبعض مدارس التربية والتعليم، ثم شارك الأطفال وجميع الحضور مشاهدة بعض العروض الفنية والشعبية والتى قدمتها فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، ثم عروض التنورة،

وكرم المحافظ بعض الشباب المتميز من حفظة القران الكريم، وبعض أسر الشهداء وبعض الطلاب المتميزين بمختلف المؤسسات التعليمية ودور الايتام ومنحهم شهادات التقدير والمكافآت المالية .

كما وجه المحافظ الشكر لطالبات مدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات بمركز أبنوب لتبنيهم مبادرة "معا هنبنى إنسان" وتبرعهم بمصروفهم الشخصى لشراء هدايا للأطفال الأيتام اليوم .

ووجه محافظ أسيوط، خلال الاحتفال، رسالة شكر وتقدير لجميع الجمعيات والمؤسسات المشاركة فى تكريم الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بيوم اليتيم لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال وتقديم الهدايا لهم معلناً تقديم كافة أوجه الدعم لدور الايتام ولجميع المؤسسات التى ترعى الاطفال الايتام .



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم



احتفالات يوم اليتيم