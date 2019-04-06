وذكرت وكالة الانباء الإثيوبية (إينا) أن المجلس أقر مشروع القانون بأغلبية الأصوات مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت.

وكانت القاضية وزعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة بيرتوكان ميديكسا قد أدت اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الوطني للانتخابات في البلاد في نوفمبر الماضي بعد عودتها إلى إثيوبيا عقب قضائها 7 سنوات فى المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي مسؤولا أمام مجلس النواب، وهو جهاز مستقل لإجراء الانتخابات بصفته القانونية الخاصة.