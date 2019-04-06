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متحدث الجيش الليبى: سيطرنا على مطار طرابلس ونواصل التقدم فى عدة محاور

السبت، 06 أبريل 2019 06:32 م
متحدث الجيش الليبى: سيطرنا على مطار طرابلس ونواصل التقدم فى عدة محاور متحدث الجيش الليبى
كتب محسن البديوى
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أكد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن قوات الجيش الليبى سيطرت على مطار طرابلس، وتواصل التقدم على عدة محاور فى طرابلس

 

وهدد المسمارى باستهداف المطارات والطائرات الحربية التى تقلع غرب ليبيا، مضيفًا: "أى طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التى أقلعت منها".

 

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى فى مؤتمر صحفى، إن مصراتة دفعت بتعزيزات عسكرية لمواجهة قوات الجيش الليبى فى طرابلس، ولدينا تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة فى معركة تحرير طرابلس.


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