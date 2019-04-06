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لافروف: الناتو مسئول عن تدهور الوضع فى ليبيا.. وشكرى يشدد على الحل السياسى

السبت، 06 أبريل 2019 01:17 م
لافروف: الناتو مسئول عن تدهور الوضع فى ليبيا.. وشكرى يشدد على الحل السياسى شكرى ولافروف
كتب أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن العملية العسكرية للجيش الليبى فى طرابلس والاشتباكات مع مليشيات مسلحة، سيطرت على جزء كبير من المباحثات .
 
وأكد لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية عدم توجيه الاتهام إلى أيا من الطرفين، مشيرا إلى أن الناتو تسبب فى انهيار ليبيا، موضحا أنه لا يجب تبرير ما يجرى فى البلاد، رافضا استخدام الطائرات الحربية فى المعارك بين الجانبين.
 
بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن الملف الليبى حظى بمشاورات مكثفة، مشددا على أهمية الحل السياسى للأزمة الليبية، موضحا أن الأوضاع في ليبيا تعانى من فوضى وسط انتشار السلاح فى الأراضى الليبية، داعيا إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كافة مؤسسات البلاد.
 
 

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