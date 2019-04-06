فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع لحفظ الأمن بالشارع

كتب محمود عبد الراضي

نجاحات أمنية ملموسة تحققها الأجهزة الأمنية من خلال حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بقطاعات الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن ضبط 1286 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 488149 حكما قضائيا.

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (السحر والجمال بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقية)، (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، ضبط خلالها 624 متهما، وأسفرت عن ضبط (18) قطعة سلاح نارى، و(25) قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (10,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 8,420 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,770كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وتنفيذ (3575) حكم قضائى متنوع، وتأمين تنفيذ (29) قرار إزالة، وضبط (1041) قضية متنوعة، و1286 قطعة سلاح نارى، وضبط 3ورش لتصنيع الأسلحة النارية.