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طالب يهشم رأس زميله ب"قالب طوب" فى قليوب

السبت، 06 أبريل 2019 03:08 م
طالب يهشم رأس زميله ب"قالب طوب" فى قليوب اسعاف -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب بتلقيه إشارة من مستشفي قليوب التخصصى بوصول المدعو" عبدالرحمن. س" 15 سنة،طالب ومقيم قليوب البلد دائرة القسم ،مصاب بكسر بمقدمة الرأس واسترواح هوائي علي المخ وقىء مستمر ، وتم حجزه للعلاج ،ولايمكن استجوابه.
 
جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ، و تبين  من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو"محمد. م "  15سنة، طالب ومقيم قليوب البلد ، دائرة القسم ، مصاب بجرح أسفل الشفه ،تطورت لمشاجره قام على اثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه بقطعة حجرية، قالب طوب وفر هارباً .
 
بسؤال والد المصاب المدعو" سيد . م "، 42 سنة، صاحب مكتب إستيراد وتصدير ومقيم ذات العنوان ،أيد ما جاء بالفحص، واتهم المدعو"محمد.م" وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2286 جنح قسم قليوب لسنة 2019.
 
 
 

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