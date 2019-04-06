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طائرات تتبع حكومة الوفاق الليبية تستهدف تمركزات الجيش جنوب طرابلس

السبت، 06 أبريل 2019 10:55 ص
طائرات تتبع حكومة الوفاق الليبية تستهدف تمركزات الجيش جنوب طرابلس الجيش الليبى - ارشيفية
كتب : أحمد جمعة
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قصفت طائرات تتبع حكومة الوفاق الوطنى، السبت، تمركزات للجيش الوطنى الليبى جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" أن طائرات جوية خرجت من مطار الكلية الجوية فى مصراتة قصفت تمركزات للجيش الليبى جنوب طرابلس، مشيرا إلى استمرار قوات الجيش الليبى فى التقدم نحو العاصمة الليبية.

بدوره، أعلن اللواء التاسع ترهونة التابع للجيش الليبى، تقدمه باتجاه حى صلاح الدين جنوب طرابلس، وذلك لدعم العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش الوطنى الليبى فى العاصمة طرابلس.

من جانبها، دفعت الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش الليبى، تعزيزات ضخمة إلى العاصمة طرابلس لدعم عمليات الجيش الوطنى فى تحرير العاصمة من قبضة المسلحين.


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