ضبط 1518 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق وإستمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة المنتجات وعدم المغالاة فى الأسعار والكشف عن أى مخالفات فى طرق التخزين والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومنع حدوث أى احتكار فى السلع.

وشنت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة حملات، أسفرت عن ضبط 1518 مخالفة فى المجالات التسويقية والتموينية، وفى مجال مراقبة المخابز تم ضبط 603 مخالفات تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وتوقف وكارت ذهبي وتصرف وتجميع وبدون ترخيص ولوحة مواعيد وميزان حساس.

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 857 مخالفة تنوعت بين عدم إعلان سعر السلع وإنتهاء مدة الصلاحية وعدم وجود ترخيص وبيع بأزيد من الأسعار المحددة وذبح خارج المجازر وغش تجاري وسلع مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط 58 مخالفة مواد بترولية مابين البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إتباع التعليمات وعدم انتظام سجل 21 بترول.

وخلال الحملات تم ضبط 461 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و20 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 9 علب جبن أبيض منتهي الصلاحية وزن 2.5 كيلوجرام وبيض منتهى الصلاحية بالإضافة إلى 12 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و9 شكائر دقيق بلدى تجميع في 50 كيلو جرام و48 إسطوانة غاز منزلى مجمعة و95 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و 102 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 352 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و37 كيلو سمك ماكريل و35 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام و12 زجاجة زيت طعام بدون بيانات وزن 1 لتر و3 لفف أكياس سوداء في غير غرض الإستخدام و4 علب سجائر بيع بأزيد من الثمن بالإضافة إلى 31 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و50 قطعة جبن نستو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية على استمرارية الحملات المفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.