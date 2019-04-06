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ضبط 104 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 م
ضبط 104 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بالغربية رنجة غير صالحة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالغربية، من ضبط 104 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة أمنية مكبرة بمحافظة الغربية، قبل بيعهم للمواطنين فى احتفالات شم النسيم.

 

يأتى ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى مجال مراقبة الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجارى فى المواد الغذائية، والتى منها تصنيع الأسماك المُدخنة والمملحة، حيث تم ضبط 11 مصنعا لتصنيع وإعداد وتعبئة أسماك الرنجة، وضبط بداخلهم 104,500 طن أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

 

كما تم ضبط 88 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية عبارة عن إلقاء أجسام صلبة بنهر النيل – جوابى مخالفة، وضبط 35 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث عبارة عن مكمورة فحم، مصانع بدون الحصول على موافقات البيئية


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