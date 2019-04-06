ضبط وتحرير 611 مخالفة مرورية فى الغربية

الغربيه محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 611 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 35 ألفا و800 جنيه "غرامات فورية".تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.