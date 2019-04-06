ضبط طن أرز و13 طن أعلاف و200 كيلو سمك مجهول المصدر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 142 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط، طن أرز، 13 طن أعلاف، 200 كيلو أسماك مثلجة مجهولة المصدر بمركز تلا بمحافظة المنوفية .