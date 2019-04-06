شاهد.. "مباشر قطر": الجيش الوطنى الليبى ضبط أسلحة قطرية بيد ميليشيات طرابلس

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر" عن ضبط كميات من صناديق الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة القطرية، فى أيدى المليشيات المسلحة فى طرابلس، حيث تمكنت قوات الجيش الليبى الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، من ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، تحمل عبارات "دولة قطر" و"القوات المسلحة القطرية"، وأرقام متسلسلة خاصة بوزارة الدفاع القطرية مع المليشيات المسلحة بليبيا.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الكميات التى جرى ضبطها فى عمليات الجيش الليبى تؤكد أن تنظيم الحمدين متورط فى تسليح جماعات الإرهاب والميليشيات المسلحة فى ليبيا، فضلا عن أنها تعكس مدى الدور الخبيث الذى تلعبه حكومة الحمدين فى تغذية الصراع والقتال بالبلاد.

وأكد التقرير، على أن ضبط صناديق الأسلحة القطرية يأتى فى الوقت الذى يخوض فيه الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر معركة حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس من أيدى الميليشيات المسلحة التى يرعاها تنظيم الحمدين، وهى العملية التى أثارت غضب الحمدين وتعالت معها صيحاته من أجل تخفيف الضغط عن الجماعات الإرهابية التى يدعمها.