video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. "مباشر قطر": الجيش الوطنى الليبى ضبط أسلحة قطرية بيد ميليشيات طرابلس

السبت، 06 أبريل 2019 06:42 م
شاهد.. "مباشر قطر": الجيش الوطنى الليبى ضبط أسلحة قطرية بيد ميليشيات طرابلس جانب من التقرير والأسلحة القطرية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر" عن ضبط كميات من صناديق الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة القطرية، فى أيدى المليشيات المسلحة فى طرابلس، حيث تمكنت قوات الجيش الليبى الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، من ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، تحمل عبارات "دولة قطر" و"القوات المسلحة القطرية"، وأرقام متسلسلة خاصة بوزارة الدفاع القطرية مع المليشيات المسلحة بليبيا.

 

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الكميات التى جرى ضبطها فى عمليات الجيش الليبى تؤكد أن تنظيم الحمدين متورط فى تسليح جماعات الإرهاب والميليشيات المسلحة فى ليبيا، فضلا عن أنها تعكس مدى الدور الخبيث الذى تلعبه حكومة الحمدين فى تغذية الصراع والقتال بالبلاد.

وأكد التقرير، على أن ضبط صناديق الأسلحة القطرية يأتى فى الوقت الذى يخوض فيه الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر معركة حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس من أيدى الميليشيات المسلحة التى يرعاها تنظيم الحمدين، وهى العملية التى أثارت غضب الحمدين وتعالت معها صيحاته من أجل تخفيف الضغط عن الجماعات الإرهابية التى يدعمها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مباشر قطر" تكشف أسرار ارتباك أنقرة والدوحة بعد خسائر داعش الأخيرة فى سوريا

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

مباشر قطر

المليشيات

خليفة حفتر

الجماعات الإرهابية

قطر

تنظيم الحمدين

اسلحة قطرية




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة