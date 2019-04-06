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سفر وعودة 975 مصريا وليبيا و201 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 06 أبريل 2019 06:13 م
سفر وعودة 975 مصريا وليبيا و201 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 975 مصريا وليبيا و201 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 643 إلى الجانب الليبى، بينهم  23مصريا و620 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 332 بينهم 246 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 86 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 201 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

على جانب آخر تمكنت قوات الأمن، من ضبط 15  شخصاً من محافظات مختلفة، أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى الجانب الليبي بطريقة غير شرعية.


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