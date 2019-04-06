video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال لقائه وكيل الأزهر

رئيس جامعة آباى الكازاخستانية: مناهج الأزهر تعبر عن صحيح الدين الإسلامى

السبت، 06 أبريل 2019 04:15 م
رئيس جامعة آباى الكازاخستانية: مناهج الأزهر تعبر عن صحيح الدين الإسلامى رئيس جامعة آباي الكازاخية خلال لقائه وكيل الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور طاهر باليكبايف، رئيس جامعة آباى فى كازاخستان، لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر يحمل على عاتقه تبليغ رسالة الإسلام السمحة ونشر وسطيته فى مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن الأزهر تربطه بكازاخستان ومؤسساتها التعليمية صلات وثيقة، يعززها الإرث التاريخى الكبير الذى ساهم به علماء كازاخستان فى الحضارة الإسلامية، وقام الأزهر على حفظه ودراسته.

وأضاف عباس، أن الأزهر على استعداد لدعم جامعة آباى الكازاخية فى التخصصات العربية والشرعية، من خلال ابتعاث الأزهريين المتخصصين، وتدريب الأساتذة الكازاخيين فى هذه التخصصات، والتبادل العلمى والبحثى بين جامعة الأزهر وجامعة آباى، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم المناهج المعتمدة فى الجامعة الكازاخية.

من جانبه أعرب رئيس جامعة آباى عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف لما يبذله من جهود متواصلة لنشر قيم التعايش السلمى والسلام بين أتباع مختلف الأديان، مبينًا أن مشاركة الإمام الأكبر فى مؤتمر زعماء الأديان الذى نظمته كازاخستان فى أكتوبر الماضى، أسهمت فى إنجاح المؤتمر، لما يمثله الإمام الأكبر من ثقل ورمزية عالمية.

وأبدى باليكبايف تطلع جامعة آباى لمزيد من دعم الأزهر الشريف لتطوير العلوم الإسلامية وتدريس اللغة العربية، مبينًا أن مناهج الأزهر الشريف تعبر عن صحيح الدين الإسلامي؛ لذلك تحرص كازاخستان على تعليم أبنائها الدين الإسلامى من خلال الأزهر الشريف.

حضر اللقاء الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للشؤون التعليمية، والسفير عبدالرحمن موسى، مسؤول شؤون الوافدين بالأزهر، والسفير أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر الشريف يدين هجوم مقديشو الإرهابى

الازهر الشريف

شيخ الازهر

وكيل العزهر

كازاخستان




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة