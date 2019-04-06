"خطة البرلمان": الحكومة تساهم بـ 83 مليار جنيه فى صندوقى المعاشات بالموازنة

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، والمُحال من الحكومة للبرلمان، شهد اهتماما خاصا بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لما تضمنه من أرقام تعكس اهتمام الحكومة بهذه الفئة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مُخصصات الحماية الاجتماعية حصلت على "نصيب الأسد" من مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2019/2020، لافتا إلى أن هذه المخصصات تزيد عاما تلو الآخر، كما لفت إلى أن مساهمة الحكومة فى صندوقى المعاشات ستبلغ نحو 83 مليار جنيه فى هذه الموازنة.

كما أشار النائب ياسر عمر، إلى موافقة الحكومة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، ووضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، بالإضافة إلى مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وأنها ستنعكس بالتأكيد على مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع الموازنة العامة هذا العام يُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وينحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.