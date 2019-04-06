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حبس ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين بحجة توظيفهم فى بنها

السبت، 06 أبريل 2019 12:35 م
حبس ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين بحجة توظيفهم فى بنها حبس -ارشيفيه
كتب نيفين طه
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قرر المستشار حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على المواطنين بحجة توظيفهم بالجهات الحكومية، كما قررت النيابة العامة طلب تحريات مباحث الأموال العامة  النهائية عن الواقعة، وضم جميع المحاضر، وعددها 16 بلاغا ضد المتهمة.
 
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها  بورود بلاغ من عبدالفتاح م  م  63 عاما ،ايمان ح  ج  30 عاما ،ماهر س   ع   36 عاما ، و10 أشخاص بتضررهم من رضا م  ح   40 عاما، ربة منزل، لقيامها بالنصب عليهم، وإيهامهم على غير الحقيقة بقدرتها على إلحاقهم وذويهم بأعمال ووظائف حكومية مستغلة بذلك وظيفتها السابقة، نظير تقاضيها مبالغ مالية منهم.
 
تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت مانسب إليها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وأحيلت للنيابة التى أصدرت قرارها السابق. 
 
 
 

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