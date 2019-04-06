video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل إمام مسجد الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت، 06 أبريل 2019 10:28 م
حبس المتهم بقتل إمام مسجد الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات الضحية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم، أثناء إمامته المصلين فى صلاة الجمعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 
 
وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسى"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.
 
 
وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.
 
 
وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا المتهم وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.
 
 
 
وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة أية "الكرسى"، وطلب منهم فك قيوده.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل (فيديو جراف)

كواليس مقتل إمام مسجد الهرم.. المتهم رفض إمامته للصلاة وادعى أنه "إبليس" لرفضه قراءة "آية الكرسي".. باغته بطعنتين بسكين استقرت فى ظهره.. الأهالى قيدوه بالحبال فاخبرهم بأنه "خليفة الله"

المتهم بحادث مقتل إمام مسجد الهرم: قتلته لأنه إبليس وأنا خليفة الله بالأرض

اخبار الحوادث

حوادث

أمام مسجد

مسجد الهرم

مقتل إمام مسجد

الهرم

صلاة الجمعة




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة