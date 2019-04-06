حبس المتهم بقتل إمام مسجد الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسى"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.

وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا المتهم وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.

وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة أية "الكرسى"، وطلب منهم فك قيوده.