جامعة القناة تشارك فى معرض الإبتكارات والإختراعات العلمية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تفقد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، جناح الجامعه فى معرض الإبتكارات والاختراعات العلمية الذى أقيم ضمن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، التقى رئيس الجامعه مع المشاركين فى المعرض وأشاد بما يقدموه.

وأشاررئيس جامعة القناة إلى ان الجامعه شاركت بخمس اختراعات هى سيارة كهربائية حضاريه - سياره سباق طلابيه - غواصه كهربائية بنظام التحكم عن بعد - جهاز التحكم في قياده السيارات ذاتيا - نظام فرز البضائع باستخدام تقنيه RFID

وفى سياق أخرحصلت جامعة قناة السويس على المركز الرابع فى مجال الإبتهالات الدينية بالمؤتمر السنوي الخامسة والعشرين للإعجاز العلمي والسنة النبوية والذى نظمته جامعة جنوب الوادي، بالاشتراك مع رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للكتاب والسنة بمشاركة 9 جامعات مصرية وتحت رعاية الدكتورعباس منصور رئيس الجامعة، وحصل الطالب محمد وليد على المركز الرابع فى اﻹبتهاﻻت الدينية، ويعقد المؤتمر سنويا لتحقيق الإستفادة للطلاب من خلال ما يقوم به العلماء من شرح للإعجازالعلمي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسابقات الدينية للطلاب من مختلف الجامعات المشاركة في المؤتمر