تحصين 25 % من المستهدف الكلى ضمن الحملة القومية ضد أمراض الجلد العقدى والجدرى

بنى سويف :هانى فتحى

أصدر المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تؤثر علي الثروة الحيوانية

وقال محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم السبت أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها" منذ بداية الحملة في 30 مارس الماضي وحتى 4 أبريل الحالي" 49ألف و166 رأس، بواقع 46 ألف و111 من الأبقار، و3039 من الأغنام و16 رأس من الماعز،وذلك بنسبة 25 % من المستهدف الكلي الذي يصل إلى 200 ألف رأس ماشية، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية ،حيث أكد مدير عام الطب البيطري أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية