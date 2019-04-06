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تحرير 304 مخالفات مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

السبت، 06 أبريل 2019 06:58 م
تحرير 304 مخالفات مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه - ارشيفيه
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 304 مخالفات مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 43 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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