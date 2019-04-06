بيان: مجموعة الدول السبع تحث "حفتر" على وقف الزحف نحو طرابلس

(رويترز)

قال وزير خارجية إيطاليا، إنه ينبغى لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) خليفة حفتر، الاهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس وذلك فى ظل اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكرى للصراع على السلطة فى ليبيا.

ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحى الجنوبية لطرابلس فى ضغط شديد على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أثار القلق فى العواصم الغربية.

وقال إينزو ميلانيزى للصحفيين فى ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى غرب فرنسا "نأمل بشدة أن يأخذ حفتر (تحذيراتنا) بعين الاعتبار".

وحث وزراء الخارجية فى بيان الفصائل الليبية المتناحرة على ضبط النفس، ووضع مصالح الشعب الليبى أولا. كما شدد البيان على ضرورة ألا يستخدم أى فصيل المنشآت النفطية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس للصحفيين "اتفقنا على ضرورة أن نستخدم كل الإمكانات المتاحة لدينا لممارسة الضغط على المسؤولين فى ليبيا خاصة الجنرال حفتر حتى نتفادى أى تصعيد عسكرى آخر".