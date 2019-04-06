بعد زيادة الإنتاج السمكى لـ 25%.. تعرف على فترة حظر الصيد ببحيرة ناصر

اسوان ندى سليم

تنتظر بحيرة ناصر بمحافظة أسوان خلال الأسابيع المقبلة قرار حظر الصيد بها أمام الصيادين، لقرابة شهر حتى يتم الانتهاء من فترة فقس بيض السمك، الذى يسهم في مضاعفة الإنتاج السمكي من البحيرة، والذى بدأ تطبيقه منذ عام 2016، ونستعرض أهم المعلومات عن الثروة السمكية في بحيرة ناصر.

١.بحيرة ناصر تعد أكبر بحيرة صناعية بالعالم ويتم غلق البحيرة خلال شهر أبريل ومايو من كل عام لحين انتهاء فترة فقس بيض السمك.

٢.كشفت احد الإحصائيات لمحافظة أسوان بزيادة معدلات الإنتاج السمكي خلال ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٢٥% بنحو 25 الف طن مقارنة بالعام الماضي.

٣.تم وضع خطة تنمية للبحيرة تستهدف وصول الإنتاج إلى 30 الف طن بحلول عام ٢٠٢٠.

٤.ضخ 20 مليون وحدة زريعة ساهم فى زيادة إنتاجية الصياد ليصل متوسط إنتاج القارب الواحد من 4 طن إلى 8 طن سنوياً بنسبة 100%.

٥.زيادة الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر يحقق خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مع وضع خطة لتصديرها للخارج.

٦.يبلغ عدد الصيادين المستفيدين من بحيرة ناصر إلى أكثر من 20 الف صياد يعتمد عملهم على الصيد من البحيرة وفقا لهيئة الثروة السمكية بأسوان.

٧. أصدرت محافظة أسوان قرارا بمنع توريد أى كميات من الثلج لمنطقة البحيرة أثناء فترة الغلق حتى تواجه الصيادين المخالفين لقرار حظر الصيد.

٨.تصل عقوبة الصيد خلال فترة غلق البحيرة إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 الف جنيه وفقا للتعديل المقدم للقانون 124 والذي محل دراسة في مجلس النواب.