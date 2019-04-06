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اليوم السابع: قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل

السبت، 06 أبريل 2019 07:46 م
اليوم السابع: قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها فى الصيف المقبل برئاسة الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

الرئيس يلتقى وزير خارجية روسيا ويؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع روسيا فى مختلف المجالات.. قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل.. الرئيس: فلسطين هى القضية المركزية فى المنطقة والعالم.. ولافروف: نلتزم بتعهداتنا التنموية وتنفيذ مشروعاتنا فى مصر.. شكرى يؤكد أهمية تفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية.. ووزير الخارجية الروسى: نؤيد جهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب

 
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