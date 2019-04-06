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النيابة تستمع لأقوال شقيق المتهم بقتل امام مسجد الهرم وباقى الشهود

السبت، 06 أبريل 2019 01:12 م
النيابة تستمع لأقوال شقيق المتهم بقتل امام مسجد الهرم وباقى الشهود ضبط متهم - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
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تواصل نيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مقتل خطيب زاوية الرحمة بحى الهرم، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان والمصلين الذين ألقوا القبض على المتهم.

 

استمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المتهم والذي أكد أن شقيقه يعانى من مرض نفسي، وأنه يتابع حالته مع أحد الأطباء النفسيين، إلا أنه يرفض استكمال العلاج منذ فترة طويلة.

 

وجاءت مجمل أقوال الشهود لتؤكد، أن  المتهم تشاجر مع خطيب الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقائها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر معه.

 

وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة واثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

 

وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا به وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب، وأنه ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وانه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.

 

 


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